Mit der optimalen Ausbeute von zwei Siegen aus zwei Heimspielen haben sich die Herren der TG Frankenthal in der Zweiten Feld-Bundesliga Süd in der Spitzengruppe der Tabelle etabliert. Nach einem etwas zähen 1:0 (0:0)-Sieg gegen die HG Nürnberg am Samstag, folgte am Sonntag gegen Titelanwärter Nürnberger HTC ein überraschender 6:3 (1:0)-Sieg.

Es war ein Wochenende der krassen Gegensätze auf dem Jahnplatz. Am Samstag mochte an der Seitenlinie und dahinter irgendwie nur wenig Begeisterung aufkommen. Die TG Frankenthal war gegen