Normalerweise steigert sich eine Mannschaft im Laufe der Saison. Bei den ersten Damen der TG Frankenthal in der Hinrunde der Zweiten Feldhockey-Bundesliga war es anders. Das Team hat stark angefangen, und am Ende ging ihm die Puste aus. Es krankte vor allem in der Offensive. Jetzt hofft man am Jahnplatz auf eine gute Hallenrunde.

Unter der strahlenden und wärmenden Mittelmeersonne hat sich Tobias Stumpf, Trainer der TG-Damen, von der Hinrunde im Feld erholt. Er habe versucht, runterzufahren. Und das sei ihm auch gelungen. Wobei: „Es