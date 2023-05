Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Ansprüche bei den Herren der TG Frankenthal in der Zweiten Feldhockey-Bundesliga haben sich geändert. Ging in den vergangenen Jahren der Blick eher in Richtung Tabellenkeller, so schaut die TG mittlerweile selbstbewusst und zuversichtlich jetzt in Richtung der oberen Tabellenregionen. Und das auch dank eines Faktors, der in den vergangenen Spielzeiten ein Schwachpunkt war.

Alleine schon die Zahlen zur abgelaufenen Hinrunde der Herren der TG Frankenthal lesen sich sehr gut: 15 Punkte, Platz vier, 22:18 Tore. Kein Wunder also, dass TG-Trainer Timo Schmietenknop sagt: „Das