Als „alkoholbedingte Körperverletzung zwischen Bahnhofsklientel“ bezeichnet die Polizei einen Vorfall vom Samstagnachmittag. Gegen 15.40 Uhr waren laut Bericht zwei polizeibekannte, alkoholisierte Männer auf dem Wormser Bahnhofsvorplatz in Streit geraten. In dessen Verlauf habe einer der Männer sein Gegenüber niedergeschlagen und auch den am Boden Liegenden mit Tritten traktiert. Danach sei er in der Bahnhofsgaststätte eingekehrt. Während die alarmierte Polizei den Niedergeschlagenen befragt habe, sei der Beschuldigte in der Gaststätte erneut mit einem alkoholisierten Gast in Streit geraten. Auch diesen habe er niedergeschlagen. Beim Verlassen der Gaststätte sei er von der Polizeistreife gestellt worden, die er sofort „verbal aggressiv angegangen“ sei. Der Mann sei daraufhin fixiert und in Gewahrsam genommen worden. Ein Atemalkoholtest beim Beschuldigten ergab laut Polizei 2,1 Promille. Die beiden verletzten Opfer verweigerten eine ärztliche Behandlung und wollten lieber weitertrinken.