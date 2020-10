Zu zwei Fällen von Unfallflucht sucht die Polizeiinspektion Frankenthal Zeugen. Fall eins spielte sich in der Pilgerstraße in Höhe des Anwesens mit der Hausnummer 4 ab. Dort ist ein Mercedes, der in der Zeit zwischen Samstag, 20 Uhr, und Sonntag, 18 Uhr, am Straßenrand geparkt war, am linken Außenspiegel beschädigt worden. Der zweite Fall ereignete sich in der Welschgasse in Höhe des Gerichtsgebäudes. Dort hatte eine Autofahrerin ihren Kia Stonic am Montag zwischen 10 und 10.45 Uhr abgestellt. Als sie zurückkam, sah sie, dass Unbekannte das Auto an der Heckstoßstange beschädigt hatten. Zeugenhinweise werden erbeten an die Polizeiinspektion Frankenthal, Telefon 06233 3130, oder per E-Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.de.