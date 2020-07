Bei zwei Fällen von Unfallflucht, zu denen es in Frankenthal gekommen ist, sucht die Polizeiinspektion Zeugen, die Hinweise dazu geben können. Fall eins spielte sich im Albrecht-Dürer-Ring, Höhe Hausnummer 33, ab. Hier hatte eine Frau ihren Ford Fiesta in der Zeit zwischen Freitag, 17. Juli, 18.30 Uhr, und Sonntag, 19. Juli, 19 Uhr, abgestellt. Als sie wieder zu ihrem Fahrzeug kam, musste sie feststellen, dass ein Unbekannter es am linken Kotflügel beschädigt hatte. Der Schaden wird auf etwa 250 Euro geschätzt. Fall zwei ereignete sich bereits am Dienstag, 14. Juli, auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Mörscher Straße, Höhe Hausnummer 143. Dort hatte ein Fahrer zwischen 8.45 und 9 Uhr seinen Mercedes abgestellt. Ein Unbekannter beschädigte das Auto an der Fahrertür und flüchtete. Die Schadenshöhe beläuft sich auf etwa 1000 Euro. Zeugenhinweise an die Polizeiinspektion Frankenthal: per Telefon unter der Nummer 06233 3130 oder per E-Mail an die Adresse pifrankenthal@polizei.rlp.de.