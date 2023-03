In zwei Fällen von Unfallflucht sucht die Polizei Frankenthal den jeweiligen Verursacher: Am Freitag zwischen 10.30 und 15 Uhr wurde nach Angaben der Ermittler ein schwarzer Hyundai auf dem Röntgenplatz am hinteren Stoßfänger beschädigt. Ebenfalls am Freitag zwischen 15 und 15.45 Uhr erwischte ein unbekannter Fahrer einen schwarzen Audi am Heck. Hinweise an die Polizei Frankenthal, Telefon 06233 3130, E-Mail pifrankenthal@polizei.rlp.de.