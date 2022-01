Eine erste Kontrolle am 2. Januar, bei dem der Drogentest auf Cannabis, Amphetamin und Metamphetamin anschlug, scheint laut Bericht der Autobahnpolizei Ruchheim bei einem 25-Jährigen keinen bleibenden Eindruck hinterlassen zu haben. Am Sonntag war der junge Mann wieder berauscht unterwegs, als er auf der A61 in Fahrtrichtung Speyer, als er von Beamten der Autobahnpolizei auf den Parkplatz „Auf dem Hirschen“ ausgeleitet und dort kontrolliert wurde. Der 25-Jährige habe dabei diverse drogentypische Ausfallerscheinungen gezeigt, die durch einen auf Metamphetamin positiven Drogentest bestätigt wurden. Die Folge: Er musste vorsorglich erneut seinen Führerschein abgeben. Ihn erwartet nun ein Ermittlungsverfahren.