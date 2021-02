Zweimal Fehlalarm hat die Feuerwehr Frankenthal nach eigenen Angaben am Mittwoch verzeichnet. „Unklare Rauchentwicklung und Feuerschein in der Ortslage Frankenthal-Flomersheim“ wurden durch einen Autofahrer von der A61 am Morgen gemeldet. Wehr und Polizei rückten daraufhin aus, konnten jedoch nichts feststellen. Vermutet wird, dass der Autofahrer tatsächlich die an diesem Morgen angesprungene Fackel des BASF-Steamcrackers östlich der B9 gesichtet hat. Kurz vor 12.30 Uhr wurde dann die Brandmeldeanlage eines Hotels in der Mahlastraße in Frankenthal ausgelöst. Als das erste Feuerwehrfahrzeug dort eingetroffen war, stellte sich heraus: Es brannte nicht, sondern die Meldeanlage war bei Montage- und Bauarbeiten unbeabsichtigt ausgelöst worden.