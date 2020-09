Zweimal brannte es am Sonntagmorgen in Worms. Laut Polizei wurde gegen 2.30 Uhr eine brennende Absperrung an einer Baustelle in der Dr.-Carl-Sonnenschein-Straße im Worms Stadtteil Neuhausen gemeldet. Ein dort abgestellter Bagger sei nicht beschädigt worden. Kurze Zeit später sei ein zweiter Brand gegenüber des Sportplatzes des TuS Neuhausen gemeldet worden. Hier seien eine Hecke, ein daneben stehender Baum und ein angrenzender Zaun beschädigt worden. Nach derzeitigen Erkenntnissen handele es sich in beiden Fällen um Brandstiftung. Die Höhe des Schadens sei noch unklar. Die Polizei vermutet, dass es sich aufgrund der Nähe der beiden Tatorte um den gleichen Täter oder auch eine identische Tätergruppe handele. Bereits im August hatte es im Bereich Herrnsheim eine kleine Serie mit brennenden Ackerflächen gegeben. Hinweise an die Polizei Worms unter Telefon 06241 8520.