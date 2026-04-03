Ostern ist das Fest der Hoffnung. Wie lässt sich die Botschaft in unsicheren Zeiten vermitteln? Frankenthaler Pfarrer geben Einblick in ihre Predigten und Gedanken.

Für Jean-Christoph de Araujo, Pfarrer der protestantischen Luther- und Friedenskirche in Frankenthal, gehört Ostern organisatorisch wie inhaltlich zu den intensivsten Zeiten des Jahres. „Das Osterfest ist für mich einer der Höhepunkte des kirchlichen Lebens“, sagt er. Die Vorbereitungen mit hoher Arbeitsintensität laufen seit Wochen. „Denn die Botschaft des auferstandenen Christus, der den Tod überwunden hat, ist für mich solch ein hoffnungsspendendes Fatum, ohne das mein Glaube nicht existiere könnte“, sagt de Araujo.

Die Predigt stellt ihn in diesem Jahr vor eine besondere Herausforderung. „Ich versuche immer, gegenwartsbezogen zu predigen“, sagt der Pfarrer. Aktuelle Krisen und Themen ließen sich jedoch nicht so leicht mit der Osterbotschaft verbinden. „Ostern, Iran-Krieg und hohe Benzinpreise sind schwer zu verbinden.“. De Araujos Ansatz liegt deshalb im Grundsätzlichen: im Spannungsfeld zwischen Dunkelheit und Hoffnung. Karfreitag stehe für die schweren Phasen des Lebens, für Trauer, Krankheit oder Krisen. „Viele Menschen stehen in ihrem Leben an so einem Punkt, an dem noch kein Ostern sichtbar ist.“ Die Osterbotschaft setze genau dort an und erzähle davon, dass das Dunkel nicht das letzte Wort behält.

Diese Perspektive zieht sich auch durch die Gottesdienste, etwa in der Osternacht: „Wenn der Gottesdienst im Dunkeln beginnt und im Hellen endet, ist das ein unglaublich starkes Symbol“, sagt der Theologe. Auf die frühe Feier folgt ein Frühstück, am Vormittag folgen weitere Feiern, darunter ein Familiengottesdienst mit anschließender Ostereiersuche. Trotz des dichten Programms bleibt für de Araujo noch Zeit mit der Familie. Ein gemeinsames Essen und Begegnungen im Freundeskreis stehen auf dem Programm.

Gaschott: Osterkerze als Symbol des Neuanfangs

Ähnlich intensiv erlebt Mathias Gaschott, der Dekan des protestantischen Kirchenbezirks Frankenthal, die Tage rund um Ostern. Wenn es möglich ist, will er die Feiertage, aber auch ruhig verbringen und seine Eltern besuchen. Gaschott versteht Ostern als zusammenhängenden Weg. „Meine Predigt ist bereits fertig“, erklärt er. Sie spanne den Bogen von Gründonnerstag über Karfreitag und Karsamstag bis zum Ostersonntag.

Aktuell stellt auch er grundlegende Fragen, zum Beispiel: „Gibt es überhaupt noch normale Zeiten?“ Seine Botschaft ziele darauf ab, Orientierung zu geben. „Ich möchte vermitteln, dass für uns alles zeitlich ist, auch Krisen wie Krieg oder Tod.“ Ostern stehe für die Hoffnung, dass Veränderung möglich sei, „dass Gott etwas neu macht“. Sichtbar werde diese Hoffnung unter anderem in der Osternacht, wenn frühmorgens die Osterkerze, das Symbol für den Neuanfang, entzündet werde. „Sie kommt in diesem Jahr wieder aus dem Kloster in Speyer und wird das ganze Kirchenjahr über brennen“, erklärt Gaschott.

Pfarrer Rubels Thema: Wo erfahren wir Frieden?

Andreas Rubel, Pfarrer der katholischen Pfarrei Heilige Dreifaltigkeit, beginnt die Osterzeit bewusst und strukturiert. „Ich eröffne den Tag mit einem Morgengebet“, sagt er. Viele Proben mit den Messdienern prägten die Tage bis Sonntag, zwischendurch suche er Ausgleich in kleinen Momenten, etwa bei Spaziergängen. Seine Predigt entsteht Schritt für Schritt. „Sie verändert sich im Laufe der Zeit“, erklärt Rubel.

Inhaltlich rückt der Priester in diesem Jahr vor allem die Sehnsucht nach Frieden und Geborgenheit in den Mittelpunkt. „Das steht dem entgegen, was viele Menschen gerade erleben“, sagt er mit Blick auf Krisen und Unsicherheit. Umso wichtiger sei die Frage: „Wo erfahren wir Frieden, Geborgenheit und Liebe?“ Seine Antwort verweist auf den Glauben und die Hoffnung, die Ostern vermittelt. Rubel: „Ich möchte ein Zeichen der Einheit setzen und einen Beitrag für den Frieden leisten.“ Wichtig seien auch Rituale. Am Karfreitag etwa zogen Messdiener in Studernheim mit Klappern und Ratschen durch den Ort, um die verstummten Kirchenglocken zu ersetzen. Am Ostermontag setzt die Gemeinde mit einem kindgerechten Gottesdienst und einer Ostereiersuche bewusst auf Gemeinschaft und Begegnung.

Zwei Konfessionen feiern gemeinsam

Ostern sei für sie auch ein Familienfest, sagt Christina Neumann, protestantische Pfarrerin im Ökumenischen Gemeindezentrum Pilgerpfad. Im Mittelpunkt steht für sie die ökumenische Osternachtsfeier, die sie mit der katholischen Gemeindereferentin Annette Kabanow gestaltet. Um 6 Uhr versammeln sich die Besucher vor der Kirche. „Die Pfadfinder entzünden das Osterfeuer, und daran wird die Osterkerze angezündet“, erklärt Neumann.

Im Gottesdienst in der St.-Jakobus-Kirche verbinden sich Traditionen beider Konfessionen. Nach katholischem Brauch wird die Osterkerze gesegnet und sie erhält symbolisch ihre Kreuznägel. Danach folgen Lesungen und Tauferinnerung. Neumann: „Irgendwann geht dann das Licht in der Kirche an, es erklingen Jubelgesänge und der Osterruf: Er ist erstanden.“

Das alles sei mehr als ein Ritual. „Es geht um die Frage: Was macht die Auferstehung mit uns?“ Nach dem Gottesdienst wird im Gemeindezentrum gefrühstückt, um „Gemeinschaft zu leben, sich auszutauschen und sich zu freuen, dass Ostern ist“, sagt die Pfarrerin. Bereits am Gründonnerstag hat Neumann neue Wege erprobt. Statt des klassischen Gottesdienstes fand ein Tischabendmahl statt, das zeitlich den Berufstätigen entgegenkam.

Trotz ihrer unterschiedlichen Traditionen und Abläufe zieht sich ein gemeinsamer Gedanke durch die Kirchengemeinden: Ostern ist mehr als ein einzelner Feiertag. Es ist ein Weg vom Dunkel ins Licht, von der Krise zur Hoffnung. In einer Zeit, die viele als unsicher empfinden, versuchen die Geistlichen, diese Botschaft greifbar zu machen. Sie alle wollen Zuversicht weitergeben, gerade dann, wenn sie im Alltag schwerfällt.