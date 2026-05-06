Der Fahrer eines Transporters ist in Bobenheim-Roxheim nach einer Flucht vor der Polizei in ein trockenen Entwässerungsgraben gefahren. Laut Polizei wollten Beamte den Fahrer am Dienstag gegen 5.20 Uhr im Kleinerweg kontrollieren. Der Fahrer missachtete die Anhaltesignale und fuhr über einen angrenzenden Acker, bevor das Fahrzeug im Bachbett landete. Drei Insassen im Alter von zweimal 21 und 15 Jahren versuchten zu Fuß zu flüchten, wurden aber nach kurzer Verfolgung gestellt. Die 15-Jährige verletzte sich bei dem Unfall und kam mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus, einer der 21-Jährigen wurde leicht verletzt. Einer der Männer gab an, der andere 21-Jährige habe den Transporter gestohlen; außerdem habe man zuvor Kokain konsumiert. Da unklar war, wer gefahren war, nahmen die Beamten beiden 21-Jährigen Blutproben ab. Das schwer beschädigte Fahrzeug stellten sie zur Klärung der Besitzverhältnisse sicher.