Zwei Verletzte und rund 40.000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Unfalls, den am späten Dienstagabend ein betrunkener Autofahrer verursacht hat. Laut Polizei war der 27-Jährige gegen 23.45 Uhr auf der Wallstraße in Richtung Berliner Ring unterwegs, als vor ihm ein 30-jähriger Autofahrer den Blinker setzte und neben einer Parklücke am rechten Fahrbahnrand stoppte. Der Wormser fuhr ungebremst auf den stehenden Wagen auf. Beide Fahrer verletzten sich und wurden ins Klinikum gebracht. Die Autos wurden abgeschleppt. Da der Atemalkoholtest bei dem 27-Jährigen 0,74 Promille anzeigte, wurde eine Blutentnahme angeordnet. Der Führerschein wurde einbehalten. Gegen den Mann wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.