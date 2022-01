Gerade, als zwei Frankenthaler am Samstagmorgen um 9.30 Uhr auf dem Wertstoffhof dabei waren, Müll aus ihren Kofferraum zu laden, fuhr eine 59-Jährige auf das Auto auf. Die beiden Unfallopfer wurden so verletzt, dass sie ins Krankenhaus mussten. Die Unfallverursacher hatte laut Polizei hinter dem Auto halten wollen. Warum das nicht gelang, wird noch geprüft. Der Einfluss von Alkohol und berauschenden Mitteln könne bereits ausgeschlossen werden. Ein technischer Defekt am unfallverursachenden Fahrzeug sei jedoch denkbar, heißt es in dem Bericht. Der Wagen sei deshalb sichergestellt worden. Ein Gutachter wurde zur Auswertung hinzugezogen. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 5000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Frankenthal unter Telefon 06233 313-0 oder per E-Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.de zu melden.