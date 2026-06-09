Auf der Landstraße L522 zwischen Lambsheim und Weisenheim am Sand ist es am Dienstagnachmittag zu einem Unfall zwischen zwei Pkw gekommen. Wie die Polizei auf RHEINPFALZ-Anfrage mitteilt, kollidierten die Autos an der Kreuzung zur Ortsumgehungsstraße Lambsheim, die in die Bahnhofstraße übergeht. Einer der Fahrer habe auf die Landstraße einbiegen wollen, als es zum Unfall kam. Die beiden Fahrer, die beide aus Kallstadt kommen, wurden dabei leicht verletzt. Geprüft werde, ob ein Vorfahrtsverstoß zu der Kollision geführt hat. Zudem ermittelt die Polizei wegen fahrlässiger Körperverletzung. Während der Unfallaufnahme war eine Spur der L522 für rund eine Stunde gesperrt.