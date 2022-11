Zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen ist es am Sonntagmorgen gegen 7.30 Uhr in der Wormser Straße in Höhe der Hausnummer 24 gekommen. Die von Anwohnern verständigten Polizeibeamten trafen laut Bericht vor Ort auf eine etwa zehnköpfige Gruppe. Bei den Handgreiflichkeiten wurden zwei Personen verletzt. Die Hintergründe der Auseinandersetzung und wie genau die einzelnen Anwesenden an der Auseinandersetzung beteiligt waren, ist derzeit noch unklar. Die Polizei sucht deshalb nach Zeugen. Kontakt: Telefon 06233 313-0, E-Mail pifrankenthal@polizei.rlp.de.