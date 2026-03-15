Für eine kurzfristige Vollsperrung der A6, dort wo die Theodor-Heuss-Brücke in Fahrtrichtung Mannheim beginnt, sorgte am Freitagnachmittag, 13. März, ein Unfall mit vier beteiligten Fahrzeugen. Gegen 14.20 Uhr kam es einer Mitteilung der Polizei zufolge zu Auffahrunfällen hinter der Anschlussstelle Ludwigshafen-Nord, an denen vier verschiedene Autos beteiligt waren. Eine 53-jährige Frau aus Oftersheim und eine 34-jährige Frau aus Mannheim wurden dabei leicht verletzt und in Krankenhäuser gebracht. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass mangelnder Sicherheitsabstand zu dem Unfall geführt hat.

Rund 20 Minuten nach dem Unfall wurde auch die Feuerwehr Frankenthal alarmiert und rückte zur Unfallstelle aus. Sie führte Sicherungsmaßnahmen, unter anderem aufgrund auslaufender Betriebsstoffe, durch. Der Feuerwehr zufolge musste die Autobahn zwar kurzfristig voll gesperrt werden, später konnte der Verkehr jedoch einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf eine „mittlere fünfstellige“ Höhe. Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen geben können, werden gebeten sich bei der Autobahnpolizei Ruchheim unter der Telefonnummer 06237 9330 oder per E-Mail an pastrucheim@polizei.rlp.de zu melden.