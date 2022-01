Das Training auf dem Verkehrsübungsplatz im Wormser Norden endete für einen 26-Jährigen und seinen Beifahrer im Krankenhaus. Laut Polizei hatte der junge Mann vermutlich Gas- und Bremspedal verwechselt. In der Folge, schildert die Polizei, durchfuhr er mit seinem Auto eine Baumreihe, überquerte die Kreisstraße 6 (Fahrweg) und kam erst auf der anderen Straßenseite in einem Sandhügel zum Stehen. Der 26-Jährige, der keinen Führerschein besitzt, und sein Beifahrer wurden leicht verletzt, am Auto entstand Totalschaden. Gegen den Fahrer wurde ein Strafverfahren eingeleitet.