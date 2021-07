Gleich zwei Taxifahrer sind in der Nacht auf Dienstag in Worms um ihren Fahrpreis gebracht worden. Wie die Polizei berichtet, ließen sich zwei Frauen gegen 1 Uhr von Ludwigshafen nach Worms fahren. Dort angekommen, gaben beide noch während der Fahrt an, sich übergeben zu müssen. Als der Fahrer das Taxi stoppte, sprangen die Frauen aus dem Auto und rannten in Richtung Turnerstraße davon. Der Chauffeur blieb auf den Fahrtkosten sitzen. Gegen 3.30 Uhr ließ sich ein Fahrgast zu mehreren Punkten in der Innenstadt fahren, kam jedoch schließlich zu dem Entschluss, die Fahrt nicht zahlen zu wollen. Der Taxifahrer fuhr mit seinem Gast daraufhin direkt zur Polizeidienststelle, um eine Anzeige aufzugeben. Gegen den 19-Jährigen wird wegen Betrugs ermittelt.