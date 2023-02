Bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 9 bei Worms-Rheindürkheim sind zwei Menschen schwer verletzt worden. Ein 24-Jähriger sei aus bislang ungeklärter Ursache mit seinem Wagen in den Gegenverkehr geraten und dort mit dem Auto einer 19-jährigen Fahrerin frontal zusammengestoßen, teilte die Polizei in der Nacht auf Montag mit. Beide seien in ihren Fahrzeugen eingeklemmt und schwer verletzt worden. Die B9 war während der Rettungsmaßnahmen zwei Stunden lang voll gesperrt.