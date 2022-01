Die Ursache eines Wohnungsbrands in einem Mehrfamilienhaus in der Karl-Hofmann-Anlage in Worms ist weiter unklar. Der Mieter der in Brand geratenen Wohnung sowie ein weiterer Bewohner wurden dabei laut Polizei schwer verletzt. Mehrere der 29 Bewohner erlitten eine leichte Rauchgasvergiftung. Die Feuerwehr war um 17.30 Uhr wegen eines Wohnungsbrandes alarmiert worden. Das fünfstöckige Wohnhaus hatten sofort starke Kräfte von Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst angefahren. Die Bewohner mussten, teils mit der Drehleiter, aus ihren Wohnungen befreit werden. Ein Übergreifen des Feuers auf weitere Wohnungen konnte die Wehr verhindern. Die Kriminalpolizei ermittelt.