Jugendliche, die auf dem Geh- und Radweg zwischen der Nordbrücke und dem Westring an Rollern schrauben würden, wurden der Polizei am Montag gegen 12.15 Uhr von Zeugen gemeldet. Wie die Polizei weiter mitteilt, wurde durch die eingesetzte Streife ein Jugendlicher erkannt, der zunächst flüchtete, jedoch durch einen ebenfalls eingesetzten Diensthundeführer gestellt wurde. Es handelte sich um einen 14-Jährigen aus Frankenthal. Bei seiner Vernehmung vor Ort gab er an, mit einem weiteren 16-jährigen Frankenthaler, die beiden Roller entwendet zu haben. Gegen beide wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Die Roller konnten vor Ort den Besitzern übergeben werden.