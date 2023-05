Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Überall in der Metropolregion packten am Samstag freiwillige Helfer an. Mit zwei von über 500 Projekten und gut 40 Ehrenamtlichen war Frankenthal bei der Aktion „Wir schaffen was“ dabei. Die Arbeit einer Truppe werden wohl nur wenige Menschen sehen. Doch das ist Absicht.

Ein Rückzugsort für Vögel, Nager und Insekten soll der Lebensturm sein, den die Helfer am nördlichen Abschnitt der renaturierten Isenach bei Mörsch in drei Stunden aus Naturmaterialien