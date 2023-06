Einen Einsatz von Rettungskräften haben zwei Personen am Freitagnachmittag im Rhein bei Worms ausgelöst. Die Wormser Polizei bestätigte, dass zwei Menschen im Wasser gesichtet worden seien. Genauere Informationen gab es zunächst nicht.

Im Einsatz seien Polizei und Feuerwehr, sowohl mit Booten als auch Einsatzkräften am Ufer, hieß es. Zeugen wollten gesehen haben, dass zwei Personen von der Rheinbrücke in den Fluss gesprungen seien. Anderen Angaben zufolge seien sie auf Höhe der Wormser Strandbar im Rhein geschwommen. Das Baden und Schwimmen im Rhein ist lebensgefährlich. In den vergangenen Jahren ertranken mehrere Menschen bei Worms im Rhein, weil sie die Gefahren der Strömung und den Schiffsverkehr unterschätzten.