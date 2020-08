Unbekannte Täter haben in der Zeit von Sonntag, 9. August, 20.30 Uhr, bis Montag , 10. August, 7.30 Uhr, zwei vor dem Anwesen Gutenbergstraße 20 geparkte Auto beschädigt. Laut Polizei wurde an einem Opel Agila der linke Seitenspiegel abgetreten und an einem Opel Insignia die linke Fahrzeugseite zerkratzt. Den Schaden an beiden Fahrzeugen schätzt die Polizei auf 1000 Euro.

Hinweise zu den möglichen Tätern bitte der Polizeiinspektion Frankenthal melden unter Telefon 06233 313-0 oder per E-Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.de.