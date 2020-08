Zwei geparkte Autos der Marke Opel sind nach Polizeiangaben in der Gutenbergstraße zu verschiedenen Zeiten „angegangen und auf unterschiedliche Weise beschädigt worden“. Zu den Vorfällen kam es im Zeitraum zwischen dem 20. Juli, 19 Uhr, und dem 31. Juli, 10.45 Uhr. Der Gesamtschaden summiert sich auf 3200 Euro. Die Polizeiinspektion Frankenthal bittet um Zeugenhinweise: per Telefon unter 06233 3130 oder per E-Mail an die Adresse pifrankenthal@polizei.rlp.de.