Kirchenpräsidentin Dorothee Wüst hat sechs neuen Pfarrerinnen und vier Pfarrern bei einer Feierstunde in der Speyerer Dreifaltigkeitskirche die Ernennungsurkunden überreicht. Nach ihrem zweieinhalbjährigen Vikariat und dem Abschluss des Zweiten Theologischen Staatsexamens wurden sie von der Evangelischen Kirche der Pfalz in den Probedienst berufen. In Frankenthal werden zwei Pfarrerinnen ab 1. März Dienst tun: Christina Neumann im Pfarramt 1 der Kirchengemeinde im Pilgerpfad sowie ihre Kollegin Simone Gerber im Pfarramt 2 in der Zwölf-Apostel-Kirche. „Sie sind alle gerade dabei, den schönsten Beruf der Welt zu ergreifen“, sagte die Kirchenpräsidentin, mahnte aber auch: „Die Zeiten sind vorbei, in denen Kirche von ihrem selbstverständlichen Renommee lebt und in denen christlicher Glaube nicht auf Herz und Nieren befragt wird.“ Angesichts der Herausforderungen gab die Kirchenpräsidentin den angehenden Pfarrerinnen und Pfarrern ein persönliches Wort mit auf den Weg: „Für uns als Kirche seid Ihr jetzt schon ein Segen. Für die Orte, an die Ihr geschickt werdet, werdet Ihr ein Segen sein.“