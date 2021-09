Am vergangenen Wochenende sind nach Angaben der Polizei in Frankenthal zwei Motorroller gestohlen worden: Am Samstagabend verschwand demnach zwischen 21 und 23 Uhr ein Modell der Marke Flextech Topspeed, das sein Besitzer im Ostring auf Höhe der Hausnummern 11 bis 15 abgestellt hatte. Am Sonntag wurde den Beamten zufolge zwischen 10.30 und 14.30 Uhr ein Motorroller – Modell Rex SM 50 – im Nordring – Höhe Hausnummer 30 – entwendet. Der Schaden in beiden Fällen: jeweils rund 500 Euro. Hinweise an die Inspektion Frankenthal, Telefon 06233 3130, E-Mail pifrankenthal@polizei.rlp.de.