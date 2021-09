Zwei Fälle von Verkehrsunfallflucht registrierte die Polizei am Montag in Frankenthal. Wie die Polizei mitteilt, hatte ein Fahrer zwischen 10.30 und 12 Uhr seinen Toyota Aygo an einem Einkaufszentrum in der Wormser Straße geparkt. Als er zu seinem Auto zurückkam, war dessen linke Seite durch einen bislang unbekannten Autofahrer beschädigt worden. Der Sachschaden wird laut Polizei auf etwa 2000 Euro geschätzt. Der zweite Fall ereignete sich zwischen 21 und 22.20 Uhr in der Ackerstraße, Höhe Hausnummer 7. Hier wurde ein geparkter BMW im hinteren rechten Bereich beschädigt, wobei ein Sachschaden von geschätzten 1000 Euro entstand. Zeugen werden gebeten, sich telefonisch unter 06233 3130 oder per E-Mail an die Polizeiinspektion Frankenthal zu wenden.