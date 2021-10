Zwei bislang unbekannte Täter haben am frühen Dienstagmorgen in Worms einen Supermarkt in der Straße Am Wolfsgraben überfallen. Wie die Polizei am späten Nachmittag berichtete, bedrohten die Männer einen Angestellten und erbeuteten rund 1000 Euro Bargeld.

Ein 27-jähriger Mitarbeiter habe um 5.30 Uhr den Einkaufsmarkt aufgeschlossen und die Schleuse betreten, heißt es im Bericht. Dabei seien ihm zwei Männer gefolgt. Sie hätten den Angestellten von hinten gepackt und dazu aufgefordert, schnell die Durchgangstür zum Markt zu öffnen. Einer der Täter habe seine rechte Hand in der Jackentasche gehabt und damit bedrohlich umhergestikuliert und die Herausgabe von Bargeld gefordert. Ob sich tatsächlich eine Waffe oder ein anderer gefährlicher Gegenstand in der Jackentasche befand, habe der Supermarkt-Mitarbeiter nicht erkennen können. Den Angaben der Beamten zufolge händigte der 27-Jährige den Männern daraufhin Bargeld aus. Die Täter verstauten ihre Beute in Höhe von rund 1000 Euro in einer markteigenen Stofftüte und flüchteten.

Polizei sucht Zeugen

Ein Räuber soll eine blaue Daunenjacke, eine schwarze Mütze, einen weißen Mundschutz, eine schwarze Hose, weiße Sneakers und schwarze Handschuhe getragen haben. Der zweite Täter soll gebrochen Deutsch gesprochen haben. Er trug laut Beschreibung eine schwarze Jacke mit hellen Streifen am Rücken, eine helle Kapuze, einen weißen Mundschutz, eine schwarze Jogginghose, schwarze Schuhe und schwarze Handschuhe. Die Kriminalinspektion Worms bittet unter Telefon 06241 852-0 oder per E-Mail an kiworms@polizei.rlp.de um Zeugenhinweise.