Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Zum Abstiegsduell empfängt am Sonntag, 12 Uhr, die TG Frankenthal in der Ersten Hallenhockey-Bundesliga den SC Frankfurt 1880 in der Stadtsporthalle Am Kanal. Mit dabei auf Frankfurter Seite: der Ex-Frankenthaler Johannes Gans. Doch zuerst steht am Freitag, 20 Uhr, das Heimspiel-Derby gegen den TSV Mannheim an.

Der letzte Spieltag 2022 in der Ersten Hallenhockey-Bundesliga Gruppe Süd, er verspricht noch einmal richtig Stimmung in die Stadtsporthalle Am Kanal zu bringen. Von den Ausgangsbedingungen sind es zwei