Zu den 29 Abgeordneten im neu gewählten Bezirkstag zählen auch zwei Frankenthaler: Angelique Kapper zieht für die CDU in das Pfälzer Parlament ein, David-Rolf Schwarzendahl für das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW). Das neue Gremium konstituiert sich am 6. September, 10 Uhr, in öffentlicher Sitzung auf dem Hambacher Schloss. In den vergangenen 20 Jahren stand diesem der frühere Frankenthaler Oberbürgermeister Theo Wieder (CDU) vor. Im Vorfeld der Wahl hatte der 69-Jährige angekündigt, nicht erneut antreten zu wollen. Als eine seiner letzten Amtshandlungen gab Wieder als Wahlleiter nun das offizielle Ergebnis der Bezirkstagswahl bekannt.

In dem Pfälzer Kommunalverband stellt die CDU mit 28,5 Prozent (minus 0,5 im Vergleich zur Wahl 2019) mit acht Sitzen die stärkste Fraktion. Von den 29 Mitgliedern sind zwölf weiblich. Zwölf sind erstmals in den Bezirkstag eingezogen.