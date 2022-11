Auf hochwertige Werkzeuge und Materialien hatten es vermutlich Diebe abgesehen, die zwischen Mittwoch und Freitag zwei Firmenfahrzeuge aufbrachen. In einem Fall gelang es den bislang unbekannten Tätern laut Polizei, Werkzeug im wert von mehreren hundert Euro zu entwenden, bei dem zweiten Fahrzeug machten die Täter keine Beute. Die Wagen waren in der Mahla- und in der Eichendorfstraße geparkt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 3000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 06233 3130 oder per E-Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.de an die Polizeiinspektion Frankenthal zu wenden.