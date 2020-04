In Frankenthal gibt es zwei Todesfälle von Patienten, die an einer Covid-19-Infektion litten. Bereits am Mittwoch, 8. April, ist in der Stadtklinik eine 87-jährige Patientin gestorben. Das hat am Mittwoch auf RHEINPFALZ-Anfrage die Stadtverwaltung Frankenthal mitgeteilt, nachdem sie ihrerseits Auskünfte beim zuständigen Gesundheitsamt des Rhein-Pfalz-Kreises in Ludwigshafen eingeholt hatte. Am Montag, 13. April, ist nach diesen Angaben ebenfalls in der Stadtklinik ein 78-Jähriger gestorben, der Vorerkrankungen hatte.

Nach einer Übersicht des Rhein-Pfalz-Kreises waren am Mittwoch, 15 Uhr, in Frankenthal 33 Fälle von Erkrankungen aufgrund des neuartigen Coronavirus bekannt – ein Fall mehr als am Vortag. Genesene nennt der Kreis nicht. Das Gesundheitsministerium in Mainz gab die Anzahl der Genesenen mit 22 an. Der Rhein-Pfalz-Kreis nannte für das eigene Gebiet 184 Fälle (davon vier neue). Das Ministerium nannte 162; davon sind 84 genesen. In der Stadt Ludwigshafen waren es laut Kreis 225 Fälle, laut Ministerium 228, darunter 83 Genesene. Der Kreis Bad Dürkheim sprach am Mittwoch von 275 Fällen in seinem Gebiet, darunter 148 Genesene.