in zwei städtischen Kindertagesstätten sind am Freitag beziehungsweise Samstag Neuinfektionen mit dem Coronavirus bekannt geworden. Das hat die Stadtverwaltung am Sonntag mitgeteilt. Nach ihren Angaben wurde in der Kita Fontanesistraße ein Kind positiv auf SARS-CoV-2 getestet. „Alle Eltern der betroffenen Gruppe wurden vorsorglich gebeten, die Kinder bis auf Weiteres nicht in die Kita zu bringen. Dies betrifft 13 Kinder zwischen drei und sechs Jahren“, so die Verwaltung.

In der Kita Haus des Kindes in der Pilgerstraße wurde eine Erzieherin positiv auf das Coronavirus getestet. Kontaktpersonen sind in diesem Fall 26 Kinder und sechs Erzieherinnen aus zwei Gruppen. Auch hier dürfen die Betroffenen bis auf Weiteres nicht mehr die Kita besuchen. Alle Eltern wurden informiert. Bis Sonntagmittag sei keine Rücksprache mit dem Gesundheitsamt möglich gewesen, erklärte die Stadt. „Die finale Entscheidung über Art und Dauer der zu ergreifenden Maßnahmen steht also noch aus.“