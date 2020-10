Gleich zwei geparkte Autos sind nach Polizeiangaben im Albrecht-Dürer-Ring, Höhe Hausnummer 9e, von Unbekannte auf ähnliche Weise beschädigt worden. Die Besitzer stellen jeweils einen langen Kratzer an der Fahrertür fest. Bei den beiden Fahrzeugen handelt es sich um einen Toyota Aygo und einen Kia Sportage. Der Gesamtschaden wird auf etwa 1000 Euro geschätzt. Zu den Beschädigungen kam es in der Zeit von Sonntag, 18. Oktober, 21.30 Uhr, bis Montag, 19. Oktober, 8.30 Uhr. Zeugenhinweise werden erbeten an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Telefonnummer 06233 3130 oder per E-Mail an die Adresse pifrankenthal@polizei.rlp.de.