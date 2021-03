In Osthofen wird der zwölfjährige Romeo Justin Doll vermisst. Wie die Polizei am frühen Dienstagabend meldete, verließ das Kind die elterliche Wohnung in unbekannte Richtung und wurde seitdem nicht mehr gesehen. Trotz groß angelegter polizeilicher Suche konnte der Junge bislang nicht gefunden werden. Die Polizei bittet um die Mithilfe der Bevölkerung. Der Zwölfjährige ist etwa 1,30 bis 1,40 Meter groß und hat kurze blonde Haare. Er trägt eine hellgraue lange Nike-Sporthose und ein schwarzes T-Shirt. Wer das Kind nach seinem Verschwinden gesehen hat und Angaben zu seinem derzeitigen Aufenthaltsort machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Worms zu melden: Telefon 06241-852-0.