Bei einem Unfall am Donnerstag in Worms wurde ein Zwölfjähriger schwer verletzt. Eine 50-jährige Wormserin war laut Polizeibericht gegen 14.30 Uhr auf der Rheinstraße in Richtung Barbarossaplatz unterwegs, als der Junge vom rechten Fahrbahnrand unmittelbar vor dem Pkw auf die Fahrbahn lief und vom Auto erfasst wurde. Das Kind wurde mit einer Kopfverletzung ins Klinikum gebracht. Am Pkw entstand geringer Sachschaden.