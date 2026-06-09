In der Bütt ist die 12-jährige Maja Latocha ein Naturtalent. Bald hat sie die Chance, offiziell beste Büttenrednerin Deutschlands in ihrer Altersklasse zu werden.

„Die geht mal in die Bütt.“ Für Jacqueline Latocha stand das schon fest, als ihre Tochter Maja noch in der Minigarde der Hessemer Kiesbolle mittanzte. Während andere Kinder auf der Bühne eher vorsichtig wirkten, sei ihre Tochter immer mittendrin gewesen. „Sie wäre am liebsten oben geblieben“, erinnert sich ihre Mutter und lacht.

Heute, einige Jahre später, steht Maja Latocha tatsächlich selbst im Rampenlicht, und zwar als Nachwuchs-Büttenrednerin. Mit ihrer Bütt „Mei Mudder macht Diät“ gewann die Zwölfjährige den Vorentscheid Süd/Mitte des Bundeswettbewerbs „Jugend in der Bütt“. Am 14. Juni steht sie nun beim Bund Deutscher Karneval-Jugend (BDK-Jugend) im Finale in Erfurt.

Training als Tanzmariechen, Proben für die Bütt

Trotzdem sitzt Maja beim Gespräch entspannt am Tisch, spricht schnell, lacht viel und erzählt mit einer Selbstverständlichkeit von Auftritten und Pointen, als würde sie das schon seit Jahren machen. Tatsächlich liegen hinter ihr aber erst zwei Kampagnen in der Bütt.

„Ich habe schon immer gerne geredet“, sagt die Siebtklässlerin der Realschule plus in Bobenheim-Roxheim. „Und es ist mir eigentlich nie schwergefallen.“ Dass sie einmal Büttenreden halten würde, sei deshalb irgendwie immer klar gewesen. Zur Fastnacht kam sie über den Verein. Ihre ältere Schwester war Tanzmariechen bei den Kiesbolle, Maja selbst tanzt bis heute in der Juniorengarde. Zweimal pro Woche Training, dazu Proben für die Bütt, langweilig wird es selten.

Was sie an der Bühne reizt? „Ich liebe es einfach, vor den Menschen zu stehen und sie zum Lachen zu bringen“, sagt Maja ohne Zögern. Besonders die aktuelle Bütt passe zu ihr, erzählt sie grinsend. Schließlich gehe es darin auch darum, „mal ein bisschen über die Mama abzulästern, das findet so ein Teenie, glaube ich, ganz gut“, ergänzt die Mutter.

Die Mutter hört die Rede zwei-, bis dreimal täglich

Geschrieben und trainiert wird die Bütt von Ines Leppert, die im Verein seit Jahren die Redner betreut. „Sie ist die Mama der Büttenredner“, sagt Elferratspräsident Thomas Corell. Leppert schreibe nicht nur Texte, sondern arbeite mit den Rednern auch an Betonung, Timing und Pointen.

Dass viel Arbeit hinter den Auftritten steckt, merkt man schnell. Maja beschreibt sich selbst als „große Perfektionistin“. Vor den Sitzungen habe sie ihre Mutter die Rede täglich „zwei- bis dreimal hintereinander“ anhören lassen. „Immer wieder von vorne“, ergänzt Jacqueline Latocha lachend.

Hinzu kommt eine weitere Herausforderung. Maja spricht privat kaum Pfälzisch. In ihren Büttenreden dagegen schon. Also wurde geübt, Silbe für Silbe. Manche Wörter schrieb Leppert in Lautschrift auf. „Mittlerweile kann sie es richtig gut“, sagt Corell. „Wenn sie das noch zwei Jahre macht, ist sie die perfekte Pfälzerin.“

„Wenn ich überzeugt bin von mir, bin ich nicht aufgeregt“

Trotz aller Vorbereitung bleibt die Nervosität. Vor ihrem ersten Auftritt sei sie „sehr, sehr aufgeregt“ gewesen, erzählt Maja. 15 Minuten allein auf der Bühne seien etwas völlig anderes gewesen als das Tanzen in der Gruppe. Damals habe sie sogar kurz einen Texthänger gehabt. „Sie hat fast geweint“, erinnert sich ihre Mutter. Doch statt Unruhe habe es Applaus aus dem Publikum gegeben. Der ganze Saal habe geklatscht, erzählt Corell. Danach machte Maja weiter. Inzwischen wirkt sie auf der Bühne deutlich routinierter. Vor Auftritten laufe sie trotzdem noch „von rechts nach links“, gehe gedanklich alles durch. „Aber wenn ich überzeugt bin von mir, dann bin ich nicht aufgeregt.“

Zum Vorentscheid des Bundeswettbewerbs meldete sie sich erst kurzfristig an, einen Tag vor Ablauf der Frist. Große Erwartungen hatte sie nicht. „Ich wollte einfach mal gucken, wie das so ist.“ In Steinheim an der Murr wartete dann allerdings eine andere Welt auf sie: Teilnehmer mit Requisiten, Schminkteams und aufwendiger Vorbereitung. „Und ich kam da mit meinen Zöpfen“, erzählt Maja und muss selbst lachen.

Später vielleicht beruflich „irgendwas mit Reden“

Vielleicht war genau das ihre Stärke. Während andere jede Bewegung einstudiert hätten, habe Maja die Bütt „gelebt“, sagt ihre Mutter. Tatsächlich überzeugte sie die Jury am Ende so sehr, dass sie gemeinsam mit einem weiteren Teilnehmer in ihrer Altersklasse gewann.

Dass nun das Bundesfinale wartet, kann die Zwölfjährige noch immer nicht ganz glauben. „Ich bin natürlich stolz auf mich“, sagt sie. Gleichzeitig versucht sie, sich selbst nicht zu viel Druck zu machen. „Ich habe es jetzt schon so weit geschafft.“ Vor Erfurt soll jetzt noch weiter geübt werden. Frei zu sprechen ist das Ziel. Aufhören kommt für Maja, egal bei welchem Ergebnis, nicht infrage. „Natürlich mache ich weiter“, sagt sie sofort. Später vielleicht sogar beruflich „irgendwas mit Reden“, Radiomoderatorin etwa, „oder Sitzungspräsidentin“, wirft Corell ein.

Für ihre Mutter ist ohnehin klar, dass ihre Tochter auf die Bühne gehört. „Maja war schon immer so eine kleine Schauspielerin“, sagt sie. Alle Vereinsverantwortlichen eint der Wunsch, Maja weiterhin auf der Bühne zu sehen, und der Traum, dass sie es „vielleicht ja irgendwann mal zur Frankenthaler Fernsehfastnacht der Vereinigung Badisch-Pfälzischer Karnevalvereine schafft“, sagen Leppert und Corell stolz.