So wenig Durchmischung zwischen den Klassen wie möglich. Das ist für die Albert-Schweitzer-Schule oberstes Gebot im Kampf gegen Corona. Die Kehrseite: ein hoher Bedarf an zusätzlichen Aufsichten. „Die Kollegen sind am Limit“, sagt Förderschulrektor Mario Litzenburger. Und befürchtet, dass die Belastung noch steigt.

„Die erste Erkältungswelle hat uns schon voll erwischt“, sagt Litzenburger. Bis zu zwölf der 30 Lehrer und Pädagogen seien im Laufe der vergangenen Woche krankgemeldet