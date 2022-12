Mit mehreren Aktionen will die Gemeinde der Zwölf-Apostel-Kirche auf die Weihnachtszeit einstimmen. Gut sichtbar von außen, ist im Foyer eine große Krippe zu bestaunen. Zudem gibt es in den kommenden Tagen das Angebot der offenen Kirche.

In der Woche vor Weihnachten wird die Zwölf-Apostel-Kirche für Besucher geöffnet. Wie Pfarrerin Simone Gerber mitteilt, steht dann auch wieder das Friedenslicht aus Bethlehem bereit. Wer möchte, kann damit eine Kerze anzünden und so das Licht mit nach Hause zu nehmen. Wer in den hektischen Tagen vor dem Fest einen Moment zum Durchatmen oder einen Platz für ein stilles Gebet sucht, ist in der Kirche willkommen. Die haupt- und ehrenamtlichen Kräfte der Gemeinde stehen von Montag, 19. Dezember, bis Freitag, 23. Dezember, täglich von 17 bis 19 Uhr als Ansprechpartner zur Verfügung, an den beiden Markttagen Dienstag und Freitag zusätzlich von 9 bis 11 Uhr.

Das gläserne Foyer der Zwölf-Apostelkirche ist längst zum weihnachtlichen Schaufenster geworden. Von außen gut zu sehen ist die Krippe, und wie sich Esel, Kuh, Schaf, Maria und Joseph sowie die Hirten und Weisen auf den Weg dorthin machen. Die letzten Gäste im Stall, allen voran das Jesuskind, fehlen natürlich noch. Geschichten, die sich so rund um den Stall abgespielt haben könnten, haben die Gemeindemitglieder auf Textblätter geschrieben. Sie können nachgelesen werden. Die Szenerie ist im Dunkeln beleuchtet.