Auch die protestantische Zwölf-Apostel-Kirchengemeinde – Sitz des Dekanats im Kirchenbezirk Frankenthal – lädt nach der Corona-Zwangspause am Sonntag, 10. Mai, 10 Uhr, wieder zum Gottesdienst. Dieser kann nach Angaben der Gemeinde aber nur unter bestimmten Auflagen gefeiert werden, betont Dekanin Sieglinde Ganz-Walther. Besucher müssten demnach einen Mundschutz tragen, sich am Eingang die Hände desinfizieren und Namen und Adresse angeben. „Diese Listen müssen drei Wochen aufbewahrt und danach vernichtet werden“, informiert die Gemeinde. Um untereinander einen Sicherheitsabstand von zwei Metern einzuhalten sei in der Zwölf-Apostel-Kirche nur Platz für 50 Gläubige. Im Gottesdienst dürfe nicht gesungen werden. Rückfragen beantworten Pfarrer Uwe Laux, Telefon 06233 4960349 und Dekanin Ganz-Walther, Telefon 88080.