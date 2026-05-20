Werner Schwartz steht wieder auf der Kanzel seiner früheren Gemeinde. Mit dem Gottesdienst „Ää Herz un ää Seel“ wird eine lange Tradition fortgesetzt.

Die Zwölf-Apostel-Kirche lädt am Sonntag, 7. Juni, um 10 Uhr zur „Kerch uf Pälzisch“ ein. Den Gottesdienst gestaltet erneut der frühere Dekan Werner Schwartz, der seit mehr als zehn Jahren in Ludwigshafen im Ruhestand lebt und in „seine“ alte Kirche zurückkehrt. Alle Texte, Gebete und Lieder sind in pfälzischer Mundart.

Schwartz predigt über den für den Sonntag vorgesehenen Abschnitt aus der Apostelgeschichte 4, Verse 32 bis 37. Die Predigt und der Gottesdienst stehen unter der Überschrift: „Die erschde Chrischde waren ää Herz un ää Seel, un alles hot en allminanner gheert – kammer domit heit noch ebbes aafange?“

Die Gemeinde setzt mit dem Mundart-Gottesdienst eine Tradition fort, die seit 1989 zum Strohhutfest-Sonntag in Frankenthal gehört. Die Zwölf-Apostel-Kirche in der Stadtmitte lädt herzlich ein.