Die Zwölf-Apostel-Kirche kann ab Montag, 27. April, zunächst für drei Wochen bis zum 15. Mai geöffnet werden: montags bis samstags von 10 bis 18 Uhr und sonntags zwischen 10 und 11 Uhr. Möglich gemacht das ein Aufruf von Pfarrer Uwe Laux, mit dem Personen gesucht wurden, die während dieser Öffnungszeiten ehrenamtlich Aufsicht in der Kirche führen. So sollen darauf achten, dass die wegen der Corona-Pandemie gültigen Hygiene- und Abstandsregeln eingehalten werden. „Innerhalb weniger Stunden, nachdem der Aufruf in der RHEINPFALZ erschienen war“, hätten sich so viele Menschen bereit erklärt, die Aufgabe als Kirchenhirtin oder Kirchenhirte zu übernehmen, dass die Kirche jetzt täglich für Besucher geöffnet werden könne, teilte das Protestantische Dekanat Frankenthal am Freitag mit.

Ob der zunächst vorgesehene Drei-Wochen-Zeitraum verlängert wird, ist noch offen, sagte Pfarrer Laux auf Nachfrage. Das hänge davon ab, wie das Angebot genutzt werde, und ob es auch für längere Zeit genügend Aufsichtspersonen gebe. Nach Einschätzung von Laux gibt es viele Gründe, warum sich Menschen manchmal nur für wenige Minuten in einen stillen Kirchenraum begeben: „einmal kurz zu mir selber kommen“, „Gedanken zulassen, die nicht ganz so alltäglich sind“, „in mich gehen und das Gefühl haben, da hört mich einer“ – all das soll nun wieder möglich sein. Wer noch Fragen zu den Kirchenhirten hat oder ein persönliches Gespräch wünscht, kann sich an Pfarrer Uwe Laux wenden: per Telefon unter der Nummer 0176 31379703 oder per E-Mail an die Adresse Lauxusmajor@gmx.de.