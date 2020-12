Silvia Kreibiehl hat mit ihrem Gebot von 1400 Euro 30 Minuten vor Versteigerungsende am Sonntag, 20. Dezember, um Mitternacht die bildnerische Koproduktion „Zusammenspiel“ ersteigert. Das Werk war in der Facebook-Show „Ein Zuhause für alle“ des Theaters Alte Werkstatt (TAW) von der Malerin Uschi Freymeyer und dem TAW-Leiter Jürgen Hellmann gemeinsam und live geschaffen worden. Der Erlös geht an das Theater. Laut Hellmann gab es insgesamt sechs Gebote, das Mindestgebot lag bei 500 Euro. Die Ludwigshafenerin Silvia Kreibiehl lebt und arbeitet heute in Frankfurt. Sie habe mit der Ersteigerung die Kultur unterstützen und „eine schöne bunte Erinnerung an die Zeit der Pandemie haben“ wollen, berichtet Hellmann auf Anfrage.