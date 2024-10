Ein 59-jähriger Mann aus Frankenthal hat am Mittwoch gegen 5.55 Uhr auf der Eisenbahnstraße einen Unfall verursacht. Nach Angaben der Polizei bog der Autofahrer an der Einmündung zur Schmiedgasse nach links ab und übersah dabei einen entgegenkommenden Motorradfahrer. Der 28-jährige Motorradfahrer aus Frankenthal fuhr zu dieser Zeit auf der Eisenbahnstraße in Richtung Heßheimer Straße.

Bei dem Zusammenstoß wurde der Motorradfahrer verletzt und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach Angaben der Polizei auf etwa 14.000 Euro.

Polizei sucht Zeugen

Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Frankenthal unter der Telefonnummer 06233 3130 oder bei der Polizeiwache Maxdorf unter 06237 9341100 zu melden. Hinweise können auch per E-Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.de gesendet werden.