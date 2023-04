Nach drei Jahren ohne Trainerjob kehrt Kai Schäfer zur kommenden Saison zum ASV Heßheim zurück. Davor trainierte er ebenfalls drei Jahre die Mannschaft bis zur Saison, die in der Corona-Pandemie abgebrochen wurde. „Ich habe danach zwei Jahre ganz vom Fußball abgeschaltet, dann aber gemerkt, dass ich wieder Lust bekomme“, sagt Schäfer. Die Anfrage vom ASV sei nun überraschend gekommen. Ihn reize an der Aufgabe, dass viele Talente aus der A-Jugend zu den Aktiven stoßen, diese dann integriert werden sollen. Der Stamm an älteren Spielern bleibe in Heßheim. „Das ist eine gute Truppe, eine gewachsen Mannschaft“, sagt der 41-Jährige. Die A-Klasse werde voraussichtlich „verdammt attraktiv“, glaubt der Coach und wäre nicht allzu traurig, wenn es mit dem Aufstieg nicht klappt. Das Trainerteam wird dann komplettiert von Lothar Schäfer und Patrick Schaich.