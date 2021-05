In zunehmend heißen Sommern sorgen Brunnen für wichtige Abkühlung in den Innenstädten. 14 öffentliche Anlagen gibt es in Frankenthal. Ihr Beitrag zu einem besseren Klima kostet die Verwaltung einiges an Aufwand – finanziell und personell. Regelmäßig muss beispielsweise ein Mitarbeiter am Stephan-Cosacchi-Platz für die Reinigung in einen Tank steigen.

Normalerweise werden die Brunnen Ende April in Betrieb genommen und sorgen mit ihrem Wasserspiel bis etwa Ende September für Kühlung und Unterhaltung, berichten Andreas Kupser und Astrid Anders vom Eigen- und Wirtschaftsbetrieb (EWF) der Stadt, der für die Pflege der Brunnen zuständig ist. Wegen der Corona-Pandemie wurden die Brunnen im vergangenen Jahr allerdings erst deutlich später in Betrieb genommen, weil die Verwaltung die Menschen möglichst nicht auf die Plätze holen wollte. Die Brunnen plätschern von 10 bis 20 Uhr – aus finanziellen Gründen wurde diese Zeit jüngst um eine Stunde am Vormittag und eine in den Abendstunden gekürzt. Rund 46.000 Euro sind im laufenden städtischen Haushalt für Pflege, Wartung und Reparaturen der städtischen Brunnen eingestellt, informiert Karin Geisler vom Bereich Planen und Bauen der Stadt.

Die augenfälligste Anlage – und ein beliebtes Fotomotiv im Sommer, wenn dort Kinder spielen oder Passanten sich die Füße kühlen – ist der Erkenbert-Brunnen auf dem Rathausplatz. Gewidmet ist er mit Erkenbert, Gründer des Augustiner-Chorherrenstifts, einer zentralen Figur der Frankenthaler Stadtgeschichte. Die Überreste des Stifts, heute als Erkenbert-Ruine bezeichnet, grenzen direkt an den Rathausplatz an.

Arschbacken und Bückling

Einen pfälzisch-liebevollen Spitznamen trägt im Volksmund der KSB-Brunnen an der Nordseite des Rathausplatzes, der Arschbackenbrunnen mit seinen beiden Halbkugeln, der gerne als Platz zum Verweilen genutzt wird. Bücklingsbrunnen ist die Bezeichnung der dritten und vielleicht am wenigsten im Blickfeld stehenden Wasseranlage auf dem Rathausplatz. Keine dieser drei Anlagen wird allerdings mit Trinkwasser gespeist. Normalerweise plätschert es auch in der Willy-Brandt-Anlage. Der sogenannte Keulenbrunnen ist aber in diesem Jahr noch nicht in Betrieb, weil derzeit die Auskleidung des Innenbeckens erneuert wird. Mit neuem Schutzanstrich soll auch dieser Brunnen wieder für Kühlung sorgen.

Eine der größten Brunnenanlagen der Stadt steht auf dem Stephan-Cosacchi-Platz, ein ebenfalls großer Brunnen ist auf dem Jakobsplatz im Pilgerpfad zu finden. Einer der kleinsten steht im Lauterecken Viertel (An den vier Ulmen) – der Rotkäppchen-Brunnen. Seine Sanierung wurde als Bürgerprojekt im Mai 2017 vollendet. Im Metznerpark plätschert es zwischen Alter Feuerwache und Tagesklinik – eine Bronzefigur mit Staffelstab weist auf Adolf Metzner hin. Er war in den 1930-Jahren ein erfolgreicher Leichtathlet, Staffelläufer und nahm an Olympischen Spielen teil.

Heilwasser für Fasnachter

Jeder der vier Vororte hat seinen Brunnen, Eppstein sogar zwei. Auf dem Neuköllner Platz in Eppstein steht ein Schulkind am Wasser, in der Johann-Strauß-Straße in der Anlage am Friedhof plätschert der Tulpenbrunnen. In Studernheim ist der Brunnen auf dem zentralen Platz vor der Grundschule und der katholischen Kirche zu finden. Ihm ist im Vorort eigens ein Brunnenfest gewidmet. In Mörsch zapfen die Fasnachter an Fasnachtsdienstag sogar Heilwasser aus ihrem Brunnen im Bürgergarten. Und in Flomersheim ist neben dem Kerweplatz der Zwiwwelbrunnen beheimatet.

Verschwunden dagegen ist die Brunnenanlage in der Rudolf-Graubner-Anlage in jüngster Zeit. Lediglich auf der Homepage der Stadt sprudelt das Wasser an dieser Stelle weiter.

Die Pflege der Wasseranlagen ist aufwendig. Dreimal in der Woche werden diese laut Andreas Kupser, Betriebsmeister beim EWF, kontrolliert. Probleme bereitete es immer wieder, wenn Abfall in das Wasser geworfen werde. Kleine Steinchen, die häufig in Grünanlagen in der Nähe von Brunnen zu finden sind und von Kindern gerne einmal in das Wasser geworfen werden, können das Umwälzsystem ebenfalls stören. Gefährlich seien alleine schon wegen der Verletzungsgefahr Glasscherben, die häufiger in den Brunnen zu finden seien. Geht gar nichts mehr, dann müsse das Wasser abgepumpt und der Brunnen grundgereinigt werden. Das könne bei einer Anlage wie auf dem Stephan-Cosacchi-Platz schon einmal zwei Arbeitskräfte einen Tag lang beschäftigen, sagt Kupser.

Gechlort und gegen Algenbildung behandelt

Gesteuert wird die Brunnenanlage zwischen Congress-Forum, Musik- und Volkshochschule und Haus der Jugend aus dem Keller des letztgenannten Gebäudes heraus. Dort sind ein großer, mehrere Tausend Liter Wasser fassender Tank und die elektrische Steuerungsanlage untergebracht. In regelmäßigen Abständen muss ein Mitarbeiter des EWF durch eine Luke in den Tank steigen, um diesen von innen zu säubern. Hier wird ständig die Wasserqualität geprüft. Auch der Erkenbert-Brunnen ist computergesteuert. In allen Brunnen in der Stadt werde das Wasser gechlort, und es werden Mittel gegen die Algenbildung zugesetzt, berichtet Kupser. Bei den kleineren Anlagen erfolgt dies händisch. Während des Strohhutfests werden die Innenstadt-Brunnen laut Kupser sogar täglich gereinigt. Doch die vier Tage aufgeheizte Stimmung fallen ja auch in diesem Jahr quasi ins Wasser.