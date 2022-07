Die Zahl der Arbeitslosen ist in Frankenthal im Juli leicht gestiegen. Als einen Grund dafür nennt die Agentur für Arbeit in ihrer Mitteilung am Freitag, dass im Sommer viele Ausbildungen enden. Daher habe es zuletzt einen höheren Zugang von Jugendlichen unter 25 Jahren gegeben, die ihre betriebliche oder schulische Ausbildung erfolgreich abgeschlossen haben, erklärt Ralf Lenke, Geschäftsstellenleiter der Agentur für Arbeit Frankenthal. Die Chancen der jungen Menschen am Arbeitsmarkt schätzt Lenke gut ein.

„Aktuell werden gut ausgebildete Fachkräfte stark nachgefragt“, sagt er. Arbeitgeber in der Region hätten auch im Juli gegenüber der Agentur für Arbeit einen weiterhin hohen Personalbedarf geäußert. 121 neue Jobmöglichkeiten seien gemeldet worden. Der Bestand umfasse damit aktuell 563 Stellen, von denen 441 in der Stadt Frankenthal angesiedelt seien.

Mit 2205 Arbeitslosen waren 57 mehr registriert als im Vormonat, jedoch 284 weniger als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote stieg um 0,1 Prozentpunkte auf 5,8 Prozent. In den vergangenen vier Wochen haben sich in Frankenthal laut Agentur für Arbeit 512 Personen arbeitslos gemeldet, 43 mehr als im Vormonat. Im selben Zeitraum konnten 453 Frauen und Männer ihre Arbeitslosigkeit beenden, fünf mehr als im Juni.