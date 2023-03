Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

In Frankenthal führten sie ein erfolgreiches Textilgeschäft: Adolf und Mathilde Frank. Am 9. und 10. November 1938 kam es zu schweren Übergriffen der Nationalsozialisten auf die jüdische Bevölkerung. Auch die Franks wurden Opfer. Aus Anlass des Jahrestages erinnern wir an sie.

Mit 28 Jahren, am 1. Juli 1905, eröffnete er im Hause Marktplatz 5 am heutigen Frankenthaler Rathausplatz sein erstes eigenes Geschäft: Adolf Frank. In Eßweiler (Kreis Kusel) war